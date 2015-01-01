Орловские полицейские раскрыли кражу золотых украшений

Полицейские по горячим следам раскрыли кражу золотых украшений у жительницы Заводского района Орла.

Ущерб, причиненный потерпевшей, составил около 470 тысяч рублей, сообщает УМВД по Орловской области.

В отдел полиции обратилась жительница дома по улице Васильевская. Гражданка 1972 года рождения заявила, что из ее частного дома похитили золотые украшения общей стоимостью около 470 тысяч рублей и наличные средства в размере 7 тысяч рублей.

Выяснилось, что женщина на некоторое время уезжала из дома. Присмотреть за своим имуществом женщина попросила свою знакомую, которой доверила ключи от дома.

Полицейские установили, что этим воспользовалась родственница потерпевшей – девушка 2001 года рождения. Она несколько раз выносила из дома драгоценности, которые родственница хранила в шкатулке. Похищенное предполагаемая подозреваемая попыталась сбыть.

Сотрудники полиции изъяли украденные украшения. По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража» следователи следственного отдела ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу возбудили уголовное дело. Ведется следствие.