Орловские полицейские раскрыли кражу золотых украшений

Полицейские по горячим следам раскрыли кражу золотых украшений у жительницы Заводского района Орла.

Ущерб, причиненный потерпевшей, составил около 470 тысяч рублей, сообщает УМВД по Орловской области.

В отдел полиции обратилась жительница дома по улице Васильевская. Гражданка 1972 года рождения заявила, что из ее частного дома похитили золотые украшения общей стоимостью около 470 тысяч рублей и наличные средства в размере 7 тысяч рублей.

Выяснилось, что женщина на некоторое время уезжала из дома. Присмотреть за своим имуществом женщина попросила свою знакомую, которой доверила ключи от дома.

Полицейские установили, что этим воспользовалась родственница потерпевшей – девушка 2001 года рождения. Она несколько раз выносила из дома драгоценности, которые родственница хранила в шкатулке. Похищенное предполагаемая подозреваемая попыталась сбыть.

Сотрудники  полиции изъяли украденные украшения. По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража» следователи следственного отдела ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу возбудили уголовное дело. Ведется следствие.

 

За взятку в три тысячи рублей орловского педагога оштрафовали на 150 тысяч рублей
В Орловской области поймали незаконного лесоруба
Региональный Роспотребнадзор проконтролировал качество воды в орловских водоёмах
Опубликовано 27 Фев 2017 в 15:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 2

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"