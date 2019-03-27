Орловские полицейские рассказали продавцам магазинов, как предотвращать кражи

Орловские полицейские рассказали продавцам магазинов, как предотвратить кражи товаров. Сотрудники ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу провели с работниками торговых павильонов одного из торговых центров профилактические беседы и раздали им памятки с рекомендациями и контактной информацией.

Полицейские акцентировали внимание персонала на предотвращение доступа посторонних лиц в подсобные помещения, рекомендовали не оставлять свои вещи без присмотра, а также обращать внимание на подозрительных граждан, находящихся в торговом зале, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.