Орловские полицейские рекомендуют создавать при школах «родительские патрули»

Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, за 8 месяцев текущего года на территории г. Орла зарегистрировано 37 ДТП, в которых пострадали дети. В трех ДТП дети являлись велосипедистами, в 13 ДТП получили ранения дети-пешеходы, в 12 авариях детям-пассажирам причинены легкие телесные повреждения, так как родители позаботились о их безопасности, пристегнув ремнями или усадив в детские удерживающие устройства.

Ситуация с подростковым дорожным травматизмом сложнее. В большинстве случаев эта категория несовершеннолетних попадает в ДТП по собственной невнимательности и неосторожности. Некоторые подростки копируют пример противоправного поведения на дороге со стороны взрослых и допускают грубые нарушения ПДД. Переход проезжей части в неустановленном месте, управление транспортными средствами без навыков управления и соответствующих документов, намеренное игнорирование средств пассивной безопасности при движении на транспортном средстве.

С целью предупреждения фактов детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники пропаганды ГИБДД ежедневно принимают активное участие в проведении родительских собраний в школах и детских садах города. Сотрудники ГИБДД рассказывают, как правильно обеспечить безопасность детей, советуют обсуждать с ребенком дорожные ситуации как можно чаще.

Госавтоинспекция призывает родителей принять активное участие в работе по профилактике ДТП с участием детей и организовать во всех учебных учреждениях «родительские патрули», которые будут контролировать безопасность юных пешеходов и пассажиров перед началом и в конце учебного дня.