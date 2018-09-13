13 сентября 2018



Орловские полицейские рекомендуют создавать при школах «родительские патрули»

Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области,  за 8 месяцев текущего года на территории г. Орла  зарегистрировано 37 ДТП, в которых пострадали дети. В трех ДТП дети являлись велосипедистами, в 13 ДТП  получили ранения дети-пешеходы, в 12 авариях детям-пассажирам причинены легкие телесные повреждения, так как родители  позаботились о их безопасности, пристегнув ремнями или усадив в детские удерживающие устройства.

Ситуация с подростковым дорожным травматизмом сложнее. В большинстве случаев эта категория несовершеннолетних попадает в ДТП по собственной невнимательности и неосторожности. Некоторые подростки копируют пример противоправного поведения на дороге со стороны взрослых и допускают грубые нарушения ПДД. Переход проезжей части в неустановленном месте, управление транспортными средствами без навыков управления и соответствующих документов, намеренное игнорирование средств пассивной безопасности при движении на транспортном средстве.

С целью предупреждения фактов детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники пропаганды ГИБДД ежедневно принимают активное участие в проведении родительских собраний в школах и детских садах  города. Сотрудники ГИБДД рассказывают, как правильно обеспечить безопасность детей, советуют обсуждать с ребенком дорожные ситуации как можно чаще.

Госавтоинспекция призывает родителей принять активное участие в работе по профилактике ДТП с участием детей    и организовать во всех учебных учреждениях «родительские патрули», которые будут контролировать безопасность юных пешеходов и пассажиров перед началом и в конце учебного дня.

 

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Опубликовано 13 Сен 2018 в 17:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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