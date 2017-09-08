Орловские полицейские установили подозреваемую в социальном мошенничестве

В Орле по горячим следам раскрыли преступление, совершенное в отношении пожилой жительницы Орла 1943 года рождения.

Жительница Заводского района Орла обратилась в ОП №2 (по Заводскому району). Пенсионерка рассказала, что стала жертвой мошенницы. Несколько дней назад в магазине к женщине подошла незнакомка и предложила устроить ее на стационарное лечение к высококлассному специалисту.

Гражданка согласилась и дала злоумышленнице свой номер телефона. Женщины договорились встретиться в больнице через несколько дней. В назначенное время в здании медицинского учреждения потерпевшая передала незнакомке 12 тысяч рублей. Та, пообещав помощь, скрылась. Тогда пенсионерка поняла, что ее обманули.

Розыском подозреваемой занялись оперативники. Они опросили работников магазина, где несколько дней назад произошла встреча мошенницы и ее жертвы. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемой подозреваемой – жительницы Заводского района. Ранее гражданка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Потерпевшая опознала злоумышленницу.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК России «Мошенничество» следственным отделом УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Орловской области.