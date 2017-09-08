Орловские полицейские вышли в рейды по пресечению незаконной продажи алкоголя

В преддверии новогодних праздников полицейские организовали и провели дополнительные мероприятия по выявлению нарушений в местах возможного сбыта алкоголя с нарушением действующего законодательства.

Только за 6 дней полицейскими проверено более 500 объектов, выявлено 63 факта незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъято 138 литров алкоголя. Возбуждено 18 уголовных дел, составлено 24 административных протокола. В настоящее время по 34 материалам проводится проверка в рамках административного законодательства.

Полицейские напоминают: федеральным законом от 29.07.2017 №265–ФЗ Кодекс об административных правонарушениях дополнен статьей 14.17.1, предусматривающей ответственность за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Санкция данной статьи предусматривает административную ответственность в виде штрафа на граждан от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции; на индивидуальных предпринимателей в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет за собой применение мер уголовной ответственности.

За повторную незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции ответственность наступает по ст.171.4 УК РФ. Наказание — штраф от пятидесяти тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.