14 января 2019



Орловские полицейские выявили факт незаконного изготовления оружия

В отношении жителя Свердловского района возбуждено уголовное дело.

Сотрудникам отдела уголовного розыска ОМВД России по Свердловскому району поступила информация о том, что 56-летний местный житель может быть причастен к незаконному хранению оружия. В результате проведенных мероприятий информация подтвердилась. В сарае, принадлежащем мужчине, полицейские обнаружили предмет, похожий на самодельный пистолет.

Полицейские изъяли находку и направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Обнаруженный предмет оказался самодельным ручным гладкоствольным короткоствольным оружием.

Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что изготовил пистолет в 2017 году без цели сбыта.

В отношении мужчины сотрудниками следственного подразделения ОМВД России по Свердловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 223 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное изготовление оружия».

Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление — лишение свободы на срок от трех до пяти лет, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 14 Янв 2019 в 13:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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