Орловские полицейские задержали дачных воров

Орловские полицейские установили подозреваемых в тайном хищении чужого имущества из дачного дома. Оперативники разыскали и изъяли часть похищенного имущества.

В ОП № 1 УМВД России по г. Орлу обратилась гражданка 1963 года рождения. Она рассказала, что из её дачного дома пропали электрический триммер и бытовая техника. Женщина уточнила, что до обнаружения пропажи она не была на даче около месяца.

Сотрудники полиции выяснили, что неизвестный проник в постройку, взломав замок на входной двери.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что к краже могут быть причастны два орловца 1991 и 1997 годов рождения. Сотрудники отдела уголовного розыска ОП №1 выяснили, что злоумышленники подъехали к дачному поселку на автомобиле «ВАЗ-21099» и вывезли похищенное. Часть техники они оставили себе, часть украденного попытались сбыть на рынке.

Полицейские установили местонахождение подозреваемых и изъяли у них часть принадлежащего заявительнице имущества.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.