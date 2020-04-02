2 апреля 2020



Орловские полицейские задержали дачных воров

Орловские полицейские установили подозреваемых в тайном хищении чужого имущества из дачного дома. Оперативники разыскали и изъяли часть похищенного имущества.

В ОП № 1 УМВД России по г. Орлу обратилась гражданка 1963 года рождения. Она рассказала, что из её дачного дома пропали электрический триммер и бытовая техника. Женщина уточнила, что до обнаружения пропажи она не была на даче около месяца.

Сотрудники полиции выяснили, что неизвестный проник в постройку, взломав замок на входной двери.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что к краже могут быть причастны два орловца 1991 и 1997 годов рождения. Сотрудники отдела уголовного розыска ОП №1 выяснили, что злоумышленники подъехали к дачному поселку на автомобиле «ВАЗ-21099» и вывезли похищенное. Часть техники они оставили себе, часть украденного попытались сбыть на рынке.

Полицейские установили местонахождение подозреваемых и изъяли у них часть принадлежащего заявительнице имущества.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 02 Апр 2020 в 13:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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