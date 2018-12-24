Орловские полицейские задержали пенсионерку с чужим кошельком

Злоумышленница воспользовалась рассеянностью покупательницы, которая расплачивалась за покупки на кассе.

В межмуниципальный отдел МВД «Мценский» обратилась женщина с заявлением о пропаже кошелька с 8 тысячами рублей. Женщина 1941 года рождения рассказала, что после оплаты покупки оставила кошелек на кассе, а когда через несколько минут вернулась, не обнаружила его.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что следующей в очереди на кассу была другая гражданка. Увидев чужой кошелек, она накрыла его только что купленным товаром и незаметно унесла.

Сотрудники полиции установили, что чужим кошельком завладела местная жительница 1958 года рождения. После беседы с оперативниками она отдала им кошелек с деньгами.

В отношении гражданки следственным отделом МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.