24 декабря 2018



Орловские полицейские задержали пенсионерку с чужим кошельком

Злоумышленница воспользовалась рассеянностью покупательницы, которая расплачивалась за покупки на кассе.

В межмуниципальный отдел МВД «Мценский» обратилась женщина с заявлением о пропаже кошелька с 8 тысячами рублей. Женщина 1941 года рождения рассказала, что после оплаты покупки оставила кошелек на кассе, а когда через несколько минут вернулась, не обнаружила его.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что следующей в очереди на кассу была другая гражданка. Увидев чужой кошелек, она накрыла его только что купленным товаром и незаметно унесла.

Сотрудники полиции установили, что чужим кошельком завладела местная жительница 1958 года рождения. После беседы с оперативниками она отдала им кошелек с деньгами.

В отношении гражданки следственным отделом МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 24 Дек 2018 в 16:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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