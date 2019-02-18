18 февраля 2019



Орловские полицейские задержали подозреваемого в разбое

Сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на гражданина.

Задержание произошло при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром» УКОН регионального УМВД и Росгвардии.

В полицию обратился гражданин, который заявил, что в отношении него было совершено противоправное деяние. Неподалеку от села Образцово Орловского района гражданин, применив предмет, похожий на оружие, напал на заявителя, похитил принадлежащие ему 88 тысяч рублей и скрылся.

Задержать предполагаемого подозреваемого удалось спустя три дня после совершения нападения во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Им оказался житель Урицкого района 1985 года рождения. При гражданине были обнаружены, изъяты и направлены на исследование в ЭКЦ регионального УМВД предметы, похожие на оружие и боеприпасы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящее время он задержан, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 18 Фев 2019 в 13:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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