Орловские полицейские задержали подозреваемого в разбое

Сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на гражданина.

Задержание произошло при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром» УКОН регионального УМВД и Росгвардии.

В полицию обратился гражданин, который заявил, что в отношении него было совершено противоправное деяние. Неподалеку от села Образцово Орловского района гражданин, применив предмет, похожий на оружие, напал на заявителя, похитил принадлежащие ему 88 тысяч рублей и скрылся.

Задержать предполагаемого подозреваемого удалось спустя три дня после совершения нападения во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Им оказался житель Урицкого района 1985 года рождения. При гражданине были обнаружены, изъяты и направлены на исследование в ЭКЦ регионального УМВД предметы, похожие на оружие и боеприпасы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящее время он задержан, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.