Орловские полицейские задержали водителя автомобиля, сбившего пешехода в Брянской области

Инспекторы ДПС ОГИБДД МО МВД России «Мценский» обнаружили большегрузный автомобиль на территории одного из местных заводов.

Накануне ночью к сотрудникам ОГИБДД МО МВД России «Мценский» от коллег из Брянской области поступила информация о произошедшем на их территории наезде на пешехода. В результате ДТП пострадавший скончался на месте, а виновник ДТП скрылся.

Полицейские изучили записи с дорожных камер видеонаблюдения и передали орловским коллегам информацию о разыскиваемом большегрузном автомобиле.

При проведении розыскных мероприятий автомобиль был обнаружен инспекторами ДПС утром на территории одного из местных заводов. На нем имелись характерные повреждения.

Полицейские задержали водителя транспортного средства и вызвали на место следственно-оперативную группу МО МВД России «Мценский», а также коллег из Брянской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.