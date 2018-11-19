19 ноября 2018



Орловские полицейские задержали водителя автомобиля, сбившего пешехода в Брянской области

Инспекторы ДПС ОГИБДД МО МВД России «Мценский» обнаружили большегрузный автомобиль на территории одного из местных заводов.

Накануне ночью к сотрудникам ОГИБДД МО МВД России «Мценский» от коллег из Брянской области поступила информация о произошедшем на их территории наезде на пешехода. В результате ДТП пострадавший скончался на месте, а виновник ДТП скрылся.

Полицейские изучили записи с дорожных камер видеонаблюдения и передали орловским коллегам информацию о разыскиваемом большегрузном автомобиле.

При проведении розыскных мероприятий автомобиль был обнаружен инспекторами ДПС утром на территории одного из местных заводов. На нем имелись характерные повреждения.

Полицейские задержали водителя транспортного средства  и вызвали на место следственно-оперативную группу МО МВД России «Мценский», а также коллег из Брянской области, сообщает  пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 19 Ноя 2018 в 12:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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