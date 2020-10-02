Орловские пожарные отправились помогать коллегам в Воронежскую область

Из Орла в Воронежскую область отправился сводный отряд пожарно-спасательного гарнизона. Орловцы вместе со своими коллегами из других регионов будут оказывать помощь в ликвидации природных пожаров. Как рассказали в пресс-службе МЧС, численность отряда 20 человек личного состава и шесть единиц техники, в том числе автоцистерны, пожарная насосная станция, пожарный рукавный автомобиль и автомобиль технического сопровождения. Общая протяженность маршрута около 350 км. Замначальника ГУ МЧС Алексей Никишин проверил готовность людей и техники к совершению марша.

– Отправка сводного отряда Орловского территориального пожарно-спасательного гарнизона обусловлена необходимостью сосредоточения сил и средств пожарной охраны в районах возникновения природных пожаров на территории Воронежской области, где создалась угроза населенным пунктам, – отметил Алексей Никишин.