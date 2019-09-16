16 сентября 2019



Орловские пожарные примут участие в молебне в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»

17 сентября отмечается праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». Этот образ считается заступником от огня и покровительствует всем, чья профессия связана с пожарами и спасением людей из власти огненной стихии.

Российские пожарные особо почитают икону Божией Матери «Неопалимая Купина».

В этот день  сотрудники МЧС России вспоминают своих товарищей, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В пожарно-спасательной части № 1 по охране Советского района города Орла пройдет праздничный молебен, в котором примут участие сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области

 

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Опубликовано 16 Сен 2019 в 16:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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