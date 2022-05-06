6 мая 2022



Орловские прачечные будут работать по всей стране

Местное предприятие ООО «ПРОХИМ» стало обладателем гранта 10 млн рублей от Фонда содействия инновациям в рамках программы «Коммерциализация». По данной программе предприятие получает грант на финансирование создания, продвижения и увеличения продаж уже созданной инновационной продукции. Предпочтение отдается динамично развивающимся компаниям, реализующим импортозамещающие проекты с высокой наукоемкостью и перспективой коммерциализации (ежегодные плановые показатели на 5 лет устанавливаются при заключении договора гранта).

ООО «ПРОХИМ» выпускает промышленное прачечное оборудование по полному циклу производства, включая разработку и создание микроэлектронных плат. Средства гранта будут направлены на развитие предприятия и увеличение продаж наукоемкой продукции, а именно на продвижение одного из успешных патентов. Это модульные прачечные комплексы, в которых основную роль играет медицинская барьерная стиральная машина, конструкция которой позволяет разделять потоки грязного и чистого белья, что исключает возможность перекрёстного заражения, а встраиваемость в стену существенно оптимизирует пространство. Продукция выпускается как для медицинских учреждений, так и для других отраслей. Через 5 лет планируется увеличить прибыль от реализации данного проекта в 3-4 раза.

 

Семьи погибших в Орле рабочих поддержат деньгами
Екатерина Стрелец уходит с должности начальника управления коммунального хозяйства г. Орла
Сотрудник орловской колонии подозревается в получении взятки
Опубликовано 06 мая 2022 в 15:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"