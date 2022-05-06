Орловские прачечные будут работать по всей стране

Местное предприятие ООО «ПРОХИМ» стало обладателем гранта 10 млн рублей от Фонда содействия инновациям в рамках программы «Коммерциализация». По данной программе предприятие получает грант на финансирование создания, продвижения и увеличения продаж уже созданной инновационной продукции. Предпочтение отдается динамично развивающимся компаниям, реализующим импортозамещающие проекты с высокой наукоемкостью и перспективой коммерциализации (ежегодные плановые показатели на 5 лет устанавливаются при заключении договора гранта).

ООО «ПРОХИМ» выпускает промышленное прачечное оборудование по полному циклу производства, включая разработку и создание микроэлектронных плат. Средства гранта будут направлены на развитие предприятия и увеличение продаж наукоемкой продукции, а именно на продвижение одного из успешных патентов. Это модульные прачечные комплексы, в которых основную роль играет медицинская барьерная стиральная машина, конструкция которой позволяет разделять потоки грязного и чистого белья, что исключает возможность перекрёстного заражения, а встраиваемость в стену существенно оптимизирует пространство. Продукция выпускается как для медицинских учреждений, так и для других отраслей. Через 5 лет планируется увеличить прибыль от реализации данного проекта в 3-4 раза.