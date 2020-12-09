Орловские правопреемники получили от ПФР порядка 15 миллионов рублей

Орловцы вправе получить средства пенсионных накоплений (СПН) своих умерших родственников, если смерть наступила до назначения гражданину накопительной пенсии. Как рассказали в пресс-службе ПФР, за 11 месяцев 2020 года 383 правопреемника получили СНП умерших граждан на сумму около 15 миллионов рублей. Правопреемники могут получить пенсионные накопления умершего гражданина, если при жизни он указал их в заявлении о распределении. При отсутствии такого заявления выплату произведут родственникам, в первую очередь – детям, супругу и родителям, а если таковые не обратились за получением СПН, то за их выплатой вправе обратиться правопреемники второй очереди – братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. При этом средства делятся поровну между обратившимися родственниками той или иной очереди.

Для получения средств пенсионных накоплений правопреемникам необходимо подать заявление в территориальный орган ПФР в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Если на момент смерти СПН формировались в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), то обращаться за выплатой следует туда. Если гражданин за выплатой СНП обратился в ПФР после 6 месяцев, срок может быть восстановлен в судебном порядке.

ПФР напоминает, что при подаче заявления гражданин должен иметь:

— паспорт правопреемника или оригинал другого документа, удостоверяющего его личность;

— документы, подтверждающие родственные отношения с умершим;

— свидетельство о смерти застрахованного лица (при наличии);

— страховое свидетельство обязательного (государственного) пенсионного страхования умершего и правопреемника (при наличии);

— реквизиты для перечисления денежных средств;

— при необходимости иные документы (решение суда о восстановлении срока для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений, нотариально удостоверенное полномочие представителя правопреемника на подачу от его имени заявления и др. документы).