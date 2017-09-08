Орловские предприниматели могут получить налоговый вычет за покупку онлайн-кассы

В  Орле зарегистрировано более 4 тысяч онлайн-касс. В частности, 3 тысячи касс зарегистрировано организациями и более 800 – индивидуальными предпринимателями. Последние и смогут получить до 18 тысяч рублей вычета на каждую новую кассу, — отметили в пресс-службе облправительства.

В ноябре 2017 года принят законопроект, предусматривающий возможность уменьшения налогов для индивидуальных предпринимателей, использующих контрольно-кассовую технику нового образца. Налоговый вычет может составить до 18 тысяч рублей на каждую кассу. Вычет распространяется на бизнесменов, которые работают на ЕНВД или на патенте.

Предприниматель, имеющий наемных работников и торгующий в розницу или занятый в сфере общепитания, сможет рассчитывать на налоговый вычет, если зарегистрирует кассу до 1 июля 2018 года, а остальные ИП — до 1 июля 2019 года.

 

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Опубликовано 23 Янв 2018 в 12:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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