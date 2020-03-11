Орловские предприниматели: «Сейчас нам действительно страшно»

№9 (588) от 11 марта 2020 г.

Удивительные перемены ожидают жителей части Заводского района Орла и предпринимателей, работающих в районе Южного рынка. В квартале, ограниченном улицами Комсомольская, Автовокзальная и пер. Рижским ( часть территории занята производственными объектами), могут появиться новые многоэтажки: и рядом с предприятиями, и рядом с торговыми палатками, и в нескольких метрах от жилого дома, — ограничений не предполагается.

Как полагают предприниматели, администрация города Орла упорно «продавливает» внесение изменений в Генплан города и в Правила землепользования и застройки городского округа «город Орел» (ПЗЗ), согласно которым зона жилой застройки, зона производственно- деловых объектов и зона делового, общественного и коммерческого назначения, пока еще имеющие четкие границы по отношению друг к другу, будут объединены в так называемую «зону смешанной застройки, предназначенной для размещения жилых и производственно-деловых объектов не выше V класса опасности». На территории города Орла предлагается устроить таких четыре зоны.

В классификаторе территориальных зон градостроительной регламентации и видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства такого понятия, как «зона смешанной застройки, предназначенной для размещения жилых и производственно-деловых объектов не выше V класса опасности», нет. В промышленной зоне запрещено строительство жилья , как и в зоне жилой застройки не допускается строительство промышленных предприятий площадью более 200 квадратных метров. Площади действующих предприятий на данный момент составляют более восьмидесяти тысяч квадратных метров.

Тем не менее кому-то очень нужно развивать свой строительный бизнес, экономя на коммуникациях и не беря в расчет «соседей». К примеру, всего в шестнадцати метрах от строительно-промышленной компании ООО ПКФ «Версия» , занимающейся производством холодильного оборудования, и приблизительно на таком же расстоянии от многоэтажки, на территории бывшей автостоянки (зем.участок с кадастровым №57:25:0020705:46 ставший недавно собственностью господина Котляра Ю.А.) в скором времени может появиться 13-этажный жилой дом. И потенциального застройщика совсем не волнует, что «свечка» лишит жителей соседнего дома солнечного света и детской площадки, автопарковки, а жильцы новостройки будут вынуждены терпеть грохот многочисленных фур, приезжающих на рынок и предприятия на разгрузку. Чиновникам, «продвигающим» этот, с позволения сказать, проект, в свою очередь, мало интересны предприниматели, которые не смогут строить никаких перспективных планов развития производства из-за сомнительного соседства. Вопрос соблюдения санитарно-защитных зон не рассматривается вообще.

— Наше предприятие занимается производством холодильного торгового оборудования. На рынке более двадцати лет, у нас целый производственный комплекс, работают до ста человек, и, в принципе, мы должны быть нашему региону интересны, — рассказывает помощник руководителя ООО ПКФ «Версия» Елизавета Ковалькова. — Но в прошлом году мы уже сталкивались с проблемой административного давления: из соцсетей узнали, что возле нашего предприятия купивший автостоянку господин Котляр уже через два месяца решил построить жилой дом, и по этому поводу уже проходят публичные слушания. Дом должен был появиться в шестнадцати метрах от нашего предприятия. Этого участка было недостаточно для строительства дома, и администрация решила путем перераспределения передать часть земель из состава государственной собственности частному лицу. Данная территория является территорией вокруг производственного корпуса с проложенной дорогой, проходящими коммуникациями, газопроводом, линиями подземных высоковольтных кабелей, водопровода. На публичных слушаниях жители соседних домов были категорически против строительства еще одной многоэтажки, там и так совершенно нет места, ни для парковки, ни для детей. Кроме того, новый дом перекроет солнечный свет. Людям остается только подъезд к дому, который сейчас уже проблематичный. Платной автостоянки рядом с домом они уже лишились — на сегодняшний день это склад хранения Б\У стройматериалов, в основном снятой в городе тротуарной плитки. Владелец территории автостоянки Юрий Котляр — помощник депутата облсовета Кошелева — не был ни на одних публичных слушаниях. А в документации, которая готовилась для строительства этого дома, фигурирует строительная фирма господина Маркина. На публичных слушаниях он, кстати, присутствовал. Еще в прошлом году мы добивались составления экологического отчета: прежде чем начнется строительство в условно разрешенном месте, такой отчет должен быть. Для этого запрашивается документация предприятий, замеры должны делаться в течение года, при разных погодных условиях, при разных направлениях и силе ветра. Но замеры, как нам известно, были сделаны единожды, летом, и в расчетном методе не были указаны порядка десяти предприятий, которые там находятся: ООО СПФ «ОТС», ООО ПКФ «Версия», ООО «Полимерпак», ООО «Окна-маркет»,ООО «ВИОР»,ООО «Арстсоун- Альянс», ООО ПКП «Талисман», ООО «СПИН», ООО «Оберон 57», ИП Фиалкаускас, ИП Гюлназарян, ИП Медведева, Мохов А.И. (автосервис) и другие. Мы требовали официального отчета, чтобы не получилось так, что люди купят квартиры, а потом начнут возмущаться, что им мешает производство. Отчет был отправлен якобы на доработку. Но чиновники пошли другим путем. Они решили внести изменения в ПЗЗ с целью сделать строительство жилых домов основным видом разрешенного использования в общественно-деловой зоне. Естественно, предприниматели были против, потому что в этой зоне имеют право находиться предприятия пятого класса опасности, у которых по СанПиНу санитарно-защитная зона как минимум пятьдесят метров. Нам удалось всё это приостановить: дело дошло до комитета горсовета, и на комитете этот вопрос сняли. Все было отправлено на доработку, но никто ничего не дорабатывал.

— Мы понимали, что просто так это не закончится, и отслеживали извещения о публичных слушаниях, — продолжила Ковалькова. — В этом году вот что придумали: на публичных слушаниях об изменениях в генплан и ПЗЗ города Орла нам предлагается функциональная зона, которой нет ни в одном градостроительном документе, ни в одном правовом акте, ни в одном субъекте Российской Федерации. А у нас она будет, у нашего квартала. С 2008 года, когда Генплан принимался, уже была жилая застройка, были предприятия, рынок, все функционировали уже не первый год — производственная зона, жилая зона и зона делового общественно-коммерческого назначения. С того момента у нас ничего не изменилось. Жилые дома как стояли, так и стоят. Мы все как работали, так и работаем, рынок с тех пор существует, и соответственно у этой общественно-деловой зоны был разрешенный вид использования — платная автостоянка. Какая необходимость вносить изменения в ПЗЗ, если ничего не менялось? Недавно абсолютно случайно в публичной кадастровой карте мы обнаружили, что вид разрешенного использования платной автостоянки изменился — теперь это строительство жилых зданий: многоквартирных жилых домов 9-25 этажей (за исключением технического этажа)! Без публичных слушаний это решение не могло быть принято! Еще в декабре это была платная автостоянка, а с нового года на её территории разрешено строительство жилого дома? Теперь предлагают разместить жилые дома в смешанной производственно-жилой зоне. То есть от Центра культуры завода Дормаш начинаются жилые дома, захватывается Южный рынок до самого Агрокомбината , захватывается территория предприятий до улицы Автовокзальная,— и это все будет зоной смешанной застройки общественно-деловых, жилых и производственных зданий, причем эта зона в существующем Генплане отражена как зона производственных и складских комплексов. Получается, люди будут жить в производственной зоне, а мы будем работать в жилой-смешанной? Без сомнений, здесь будут появляться и другие жилые дома, потому что основной вид разрешенного использования — это строительство многоэтажных жилых домов, и на территории рынка в том числе. Часть рынка, кстати, уже сейчас освобождается от палаток — кадастровый номер земельного участка №57:25:0020705:18, собственником которого является ООО «Универсал» ( соучредители Ю. Парахин и О. Литвак )

Что будет происходить дальше? На всей этой «объединенной» территории, где одно с другим несовместимо, можно будет строить все, что угодно. И жильё, и даже бетонное производство открывать. Никто не будет проходить процедуру для условно-разрешенного вида использования, с экологическими отчетами, с анализом деятельности, развития предприятий. Мы развиваться рядом со стоящим в шестнадцати метрах от нас жилым домом точно не сможем. Земля была куплена изначально с видом разрешенного использования «Эксплуатация и обслуживание производственных зданий и сооружений под производственно-складские помещения», мы находились всегда в функциональной производственной зоне.

У нас и у других предприятий могли быть какие-то перспективные планы, — размышляет Елизавета Ковалькова. — И сегодня нас лишают не только перспектив развития, но и возможности существовать рядом с этими жилыми домами. Люди будут жаловаться на наши фуры: там уже транспортный коллапс, проехать даже сейчас в рабочее время сложно; будут жаловаться и на вид из окна, и на дымящиеся в зимнее время трубы котельных, и на отсутствие деревьев — их просто негде сажать.

— Нужно поинтересоваться планами предпринимателей, может, кто-то уже оборудование заказал, оплатил, оно на таможне уже находится, и это оборудование не может использоваться в шестнадцати метрах от жилого здания. Интересы предприятий не учитываются вообще. Мы как собственники не заявлялись, чтобы нам меняли функциональную зону… И сейчас нам действительно страшно. В прошлом году на публичные слушания приходил Геннадий Парахин, так он удивился, что наши предприятия «в городе» находятся, получается, нас нужно из города выгнать? Причем мы сами попросили, чтобы пришел представитель областной администрации, отвечающий за развитие промышленности. Парахин пришел и, в общем-то, озвучил планы на наш счет, — резюмировала Елизавета Ковалькова.

Хотелось бы поинтересоваться у господина Парахина: а что делает строительная компания на территории бывшей автостоянки рядом с производственными объектами? Почему производство, которого в Орле практически не осталось, должно «подвинуться» или закрыться? Либо господин Парахин, отвечающий за развитие промышленности в Орловском регионе и получающий за это немаленькую зарплату, некомпетентен, либо он, как это всегда бывает, делает то, что ему говорят. Так кто же убедил «областного» чиновника Геннадия Парахина и руководство администрации города Орла в необходимости строительства жилья в производственной зоне: помощник депутата облсовета Кошелева Юрий Котляр, сам Кошелев или всё-таки непосредственный руководитель и наставник последнего Леонид Музалевский?

Ольга Рождествина

К сведению:

На данной промышленной площадке работает более двадцати предприятий. Количество рабочих — более пятисот.

Специализация предприятий:

-металлообработка

-деревообработка

-производство мебели ( несколько )

-типография ( без свинца )

-изготовление изделий из полиэтилена

-автосервисы ( несколько )

-торговое холодильное оборудование

-изготовление сетчатых изделий

-ремонт и обслуживание сельхозтехники

-комплектация техники связи

-котельные

-торговля импортными и отечественными запчастями