Орловские предприниматели смогут обжаловать решения проверяющих через портал Госуслуг

Для отдельных видов государственного контроля с 1 июля 2021 года начнёт действовать процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов. В утверждённом перечне 19 контрольных ведомств, включая Федеральную налоговую службу, Ростехнадзор, Ростуризм, Роструд, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Минпромторг.

Цифровой сервис (https://knd.gosuslugi.ru/) «Жалоба на решение контрольных органов» запущен на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Он позволяет подать жалобу в контрольный орган в электронном виде, а также отслеживать все этапы её рассмотрения без личного посещения ведомства. На процедуру рассмотрения жалобы даётся 20 рабочих дней.

Работа сервиса построена на основе наиболее распространённых жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане и предприниматели. В числе таких ситуаций, например, нарушение процедуры проведения проверки, несогласие с назначенным решением контрольно-надзорного органа.

Механизм обязательного досудебного обжалования внедряется в рамках закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», принятого в 2020 году. Работа ведётся поэтапно. На финишную прямую она выйдет 1 января 2023 года, когда новый инструмент станет обязательным для всех видов контроля, которые регулируются законом о госконтроле.

Масштабный запуск системы обязательного досудебного обжалования сделает взаимодействие граждан и бизнеса с госорганами более комфортным, позволит сократить временные и финансовые издержки, а также снизить нагрузку на суды, — рассказали в пресс-службе облправительства.