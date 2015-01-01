Орловские предприятия и учреждения должны своим сотрудникам более 40 млн рублей

В Орловской области (по данным, полученным от самих организаций) суммарный долг по зарплате на 1 июня 2018 года составил 40 млн 355 тыс. рублей. Львиная доля приходится на обрабатывающие производства. Лишь 0,1% — долги в сфере транспорта. Не получили вовремя заработную плату 700 человек, — сообщает Орелстат. В среднем каждому из них предприятия и организации должны по 57,7 тыс. рублей. Что характерно, ни одно из предприятий области не представило сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов.