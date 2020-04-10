Орловские предприятия могут получить льготу по аренде от муниципалитета

На ближайшей сессии горсовета, которая состоится 30 апреля, будут вынесены ряд актуальных вопросов. В числе приоритетных — вопрос об освобождении от арендной платы предприятий, арендующих муниципальные нежилые помещения, а также предприятия, которые занимаются рекламой на территории областного центра и занимают муниципальные земли от арендной платы сроком на 6 месяцев. В настоящее время идет полным ходом работа над проектом соответствующего решения.

Кроме того, администрация доложит о состоянии дел в муниципальном секторе экономики, в связи с карантинными мероприятиями. Будут рассмотрены все МУПы. Заслушают народные избранники администрацию города по вопросу профилактических мер, принимаемых ими по недопущению распространения коронавирусной инфекции.