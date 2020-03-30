30 марта 2020



Орловские приставы будут быстрее рассматривать обращения, связанные с арестом денежных средств

В связи с временным прекращением личного приема граждан в каждом структурном подразделении Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области  установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции.

По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение.

Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане смогут обратиться по телефону дежурной части  управления   8-4862-72-63-79, информирует пресс-служба УФПС Орловской области.

 

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Опубликовано 30 Мар 2020 в 12:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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