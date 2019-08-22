22 августа 2019



Орловские приставы отчитались о пополнении бюджета на полмиллиона рублей

В ходе очередного рейда приставы проверили имущественное положение должников, имеющих неоплаченные налоги, административные штрафы, таможенные сборы, госпошлины, а также иные задолженности по обязательным платежам в бюджет.
В ходе рейдового мероприятия 72 группы судебных приставов в течение
одного дня посетили должников по 2,5 тыс. исполнительных производствам.
В результате рейда граждане и организации-должники оплатили 563 тыс.
руб. задолженности по фискальным платежам.

Кроме того, составлены акты описи и ареста имущества должников по предварительной оценке на сумму 5,5 миллиона рублей. Руководителям организаций-должников вручены предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ.
УФССП России по Орловской области обращает внимание граждан: визит
судебного пристава не может быть полной неожиданностью. До начала
исполнительных действий должнику направляется копия
постановления о возбуждении исполнительного производства и дается время для добровольного исполнения судебного решения.
Проверить себя на наличие задолженностей можно на официальном сайте
Управления в разделе «Банк данных исполнительных производств», пройдя по
ссылке http://r57.fssprus.ru/iss/ip/, напоминает УФССП по Орловской области.

 

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Опубликовано 22 Авг 2019 в 16:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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