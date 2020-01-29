Орловские приставы перечислили более 2 миллиардов рублей в пользу взыскателей

По итогам 11 месяцев 2019 года, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, количество возбужденных исполнительных производств увеличилось на 35 тысяч и составило более 318 тысяч.

Большую часть исполнительных производств составляют производства о взыскании штрафов ГИБДД, кредитной задолженности, налоговых платежей.

В целях исполнения требований исполнительных документов судебные приставы Орловской области в отношении должников применяют все предусмотренные законом меры, среди которых наложение ареста на имущество и банковские счета, принадлежащие должнику, ограничение граждан в специальном праве на управление транспортным средством и в праве выезда за границу, привлечение к административной и уголовной ответственности.

В результате проведенных исполнительных действий за 11 месяцев 2019 года окончено и прекращено более 250 тысяч исполнительных производств, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года; 73% или более 180 тысяч исполнительных производств окончено фактическим исполнением требований исполнительных документов. В пользу взыскателей всех категорий взыскано более 2 млрд. 250 млн. руб., что на 100 млн. руб. больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них в бюджетную систему Российской Федерации взыскано более 760 млн. руб, информирует пресс-служба регионального УФССП.