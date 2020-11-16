Орловские приставы-поисковики установили имя погибшего красноармейца

В ходе поисковой операции «Золотая осень» судебные приставы в составе Орловской региональной поисковой общественной организации «Отечество», совместно с поисковым отрядом «Неручь» продолжили поисковые работы без вести пропавших в годы войны красноармейцев в окрестностях деревни Задушное Новосильского района Орловской области. Именно здесь в июле 1943 года началась наступательная операция «Кутузов», шли ожесточенные бои за освобождение города Орла.

Поисковики слой за слоем аккуратно снимали кубометры земли, ориентировались по сигналу металлоискателя, тщательно просеивали почву. И их старания оказались не напрасными. Всего за два дня удалось обнаружить и поднять останки еще 27 красноармейцев.

Поисковики обнаружили в брючном кармане одного из погибших красноармейцев именную ложку, на которой виднелась надпись: «КСП». В ходе лабораторной очистки на ложке проявилась фамилия Колобаев и инициалы С.П. В ходе работы с архивными документами боец был опознан. Им оказался старший сержант Колобаев Сергей Петрович, 1922 года рождения, уроженец г. Молотов. Он был призван в ряды Красной Армии Молотовским РВК, убит 14 июля 1943 года.

По архивным документам отец погибшего — Колобаев Петр Андреевич — был зарегистрирован по адресу: г. Москва, Курская канава, д. 23, кв. 1. Последнее место службы — 1170 Стрелковый полк 348 Стрелковой дивизии. Числился погибшим в д. Задушное Новосильского района Орловской области.

При поддержке Межрегиональной поисковой организации «Костер» поисковикам удалось установить родственников погибшего красноармейца. В настоящее время решается вопрос о проведении ДНК-экспертизы для подтверждения личности бойца и передачи его останков.