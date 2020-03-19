19 марта 2020



Орловские приставы продолжают арестовывать имущество алиментщиков

В результате проведения очередного рейда по адресам алиментщиков судебные приставы-исполнители произвели 40 арестов имущества должников.

Под арест попадали и  транспортные средства, принадлежащие неплательщикам алиментов.  В случае, если должники не примут в установленное законом время мер к погашению задолженности, их  имущество будет передано на реализацию.
В отношении 16 жителей региона, забывших о своем родительском долге, составлены административные протоколы, в дальнейшем  будет решаться вопрос о привлечении  их к уголовной ответственности.
Во избежание дальнейших принудительных мер часть должников сразу же частично оплачивала задолженность через POS — терминалы. В ходе рейдового мероприятия на содержание несовершеннолетних детей взыскано  около 100 тысяч рублей задолженности.
В рамках 43 исполнительных производств установлены источники доходов неплательщиков алиментов. Постановления об удержании задолженности по алиментам судебные приставы-исполнители направили работодателем должников, информирует   УФССП России по Орловской области.

 

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Опубликовано 19 Мар 2020 в 13:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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