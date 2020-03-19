Орловские приставы продолжают арестовывать имущество алиментщиков

В результате проведения очередного рейда по адресам алиментщиков судебные приставы-исполнители произвели 40 арестов имущества должников.

Под арест попадали и транспортные средства, принадлежащие неплательщикам алиментов. В случае, если должники не примут в установленное законом время мер к погашению задолженности, их имущество будет передано на реализацию.

В отношении 16 жителей региона, забывших о своем родительском долге, составлены административные протоколы, в дальнейшем будет решаться вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.

Во избежание дальнейших принудительных мер часть должников сразу же частично оплачивала задолженность через POS — терминалы. В ходе рейдового мероприятия на содержание несовершеннолетних детей взыскано около 100 тысяч рублей задолженности.

В рамках 43 исполнительных производств установлены источники доходов неплательщиков алиментов. Постановления об удержании задолженности по алиментам судебные приставы-исполнители направили работодателем должников, информирует УФССП России по Орловской области.