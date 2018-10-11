Орловские приставы просят сообщать о противоправных действиях «коллекторов»

УФССП России по Орловской области напоминает жителям региона, что взысканием просроченных задолженностей могут заниматься только организации, включенные в государственный реестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов (fssprus.ru/gosreestr_jurlic).

Законодательно предусмотрены порядок и степень воздействия на граждан, имеющих непогашенную задолженность. Так, кредиторам и лицам, представляющим их интересы, при взаимодействии с клиентами-должниками и третьими лицами разрешается звонить не чаще одного раза в сутки, не более двух раз в неделю в период с 8 утра до 22 часов в рабочие дни. Допустимы и личные визиты представителей кредитора по адресу проживания должника не чаще одного раза в неделю. С полным перечнем условий такого взаимодействия можно ознакомиться в статье 7 Закона №230-ФЗ.

Если же действия коллекторов выходят за допустимые рамки, что является нарушением законодательства и предполагает административную ответственность, граждане вправе обратиться в надзорный орган.

Порядок обжалования незаконных действий коллекторов в таком случае достаточно прост. Необходимо направить в УФССП России по Орловской области заявление с указанием ФИО, контактов, изложив суть обращения и приложив к нему в качестве дополнительных доказательств фото, видео, аудиоматериалы, скриншоты или детализацию звонков.

После проверки обоснованности поступившего заявления работники службы примут меры, результатом которых, как правило, становится либо полное удаление контактных сведений о гражданах, не имеющих причастности к требуемому долгу, или же привлечение организации-кредитора к административной ответственности в случае превышения должностных полномочий при работе с должником.

Сообщить о незаконных действиях коллекторов граждане могут в отдел правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России по Орловской области по тел. 8 (4862) 72-62-60 или на электронный адрес: mail@r57.fssprus.ru.