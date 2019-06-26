Орловские приставы проведут День открытых дверей

27 июня 2019 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области пройдет День единого приема граждан.

Прием граждан и представителей организаций по вопросам, входящим в компетенцию Службы, будет осуществляться в здании УФССП России по Орловской области (г. Орел. ул. Авиационная, д. 5), а также в структурных подразделениях УФССП России по Орловской области.

В этот день граждане и представители организаций смогут обратиться в Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области и ее подразделения без предварительной записи. Вместе с тем, УФССП России по Орловской области рекомендует заранее сообщить о своем планируемом обращении, чтобы сотрудники могли максимально предметно подготовить решение вопроса к моменту приема и по возможности принять меры по существу проблемы, в том числе снимающие необходимость личного обращения 27 июня 2019 года.

Личный прием будут осуществлять руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области — главный судебный пристав Орловской области М.В. Смирнов, а также его заместители Кононов Э.Н., Аксютина Т.В., Жданов А.Е.

Кроме того, в здании аппарата Управления (г. Орел, ул. Авиационная, д. 5) будет организован пункт оказания юридической помощи.

Прием граждан и представителей организаций должностными лицами Управления будет проводиться 27 июня 2019 года с 14 до 20 часов. Предварительно записаться на личный прием к должностным лицам аппарата Управления (г. Орел, ул. Авиационная. Д. 5) можно по телефону: (4862) 72-52-80.

Вход в здание структурного подразделения и аппарата Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина.

По информации регионального УФССП