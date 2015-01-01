Орловские приставы провели горячую линию по взысканию алиментов

В преддверии Международного дня защиты детей заместитель главного судебного пристава Орловской области Татьяна Аксютина провела телефонную горячую линию по вопросам взыскания алиментов.

От граждан, как от взыскателей, так и от должников, поступило 12 телефонных звонков.

Граждан интересовали вопросы порядка взыскания алиментов в твердой денежной сумме, сроках исковой давности взыскания алиментов, взыскание задолженности по алиментам в случае смены места жительства должником, взыскание задолженности по алиментам при достижении ребенком совершеннолетия. Были заданы вопросы и о ходе конкретных исполнительных производств.

 

В Орле в районе городского пляжа вновь разрешено купаться
Временные ограничения движения в Орле в период майских праздников
ИФНС России по г. Орлу напоминает: срок уплаты имущественных налогов истекает 1 декабря
Опубликовано 31 мая 2018 в 12:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"