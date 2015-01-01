Орловские приставы провели горячую линию по взысканию алиментов

В преддверии Международного дня защиты детей заместитель главного судебного пристава Орловской области Татьяна Аксютина провела телефонную горячую линию по вопросам взыскания алиментов.

От граждан, как от взыскателей, так и от должников, поступило 12 телефонных звонков.

Граждан интересовали вопросы порядка взыскания алиментов в твердой денежной сумме, сроках исковой давности взыскания алиментов, взыскание задолженности по алиментам в случае смены места жительства должником, взыскание задолженности по алиментам при достижении ребенком совершеннолетия. Были заданы вопросы и о ходе конкретных исполнительных производств.