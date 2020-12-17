Орловские приставы взыскали более 120 млн рублей по административным штрафам

За 11 месяцев 2020 года в структурных подразделениях Управления ФССП России по Орловской области было возбуждено более 110 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов, большая часть которых — более 80 тысяч исполнительных производств — возбуждены по постановлениям ГИБДД.

За 11 месяцев 2020 года орловскими судебными приставами было окончено свыше 108 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов. В бюджет было перечислено более 120 миллионов рублей, информирует пресс-служба УФССП.