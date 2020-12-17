17 декабря 2020



Орловские приставы взыскали более 120 млн рублей по административным штрафам

За 11 месяцев 2020 года в структурных подразделениях Управления ФССП России по Орловской области было возбуждено более 110 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов, большая часть которых — более 80 тысяч исполнительных производств —  возбуждены по постановлениям ГИБДД.

За 11 месяцев 2020 года орловскими судебными приставами было окончено свыше 108 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов. В бюджет было перечислено более 120 миллионов рублей, информирует пресс-служба УФССП.

 

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Опубликовано 17 Дек 2020 в 12:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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