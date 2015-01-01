Орловские приставы взыскали более 2 млрд рублей задолженности

Как сообщила пресс-служба УФССП по Орловской области, в 2016 году судебными приставами в пользу взыскателей всех категорий взыскано более 2 миллиардов рублей задолженности.

В том числе в консолидированный бюджет взыскано более 626 миллионов рублей, что на 61 миллион рублей больше, чем в 2015 году.

В среднем каждый судебный пристав исполнитель обеспечил в 2016 году взыскание более 16 миллионов рублей задолженности (на 6% больше, чем в предыдущем году).

В 2016 году вынесено более 16 тысяч постановлений об ограничении выезда из Российской Федерации должников, почти 2 тысячи постановлений об ограничении специальных прав должника на управление транспортными средствами, составлено 4 639 протоколов об административных правонарушениях, составлено 4042 акта о наложении ареста имущества должников.

Кроме того, в рамках исполнительных производств возбуждено 1949 розыскных дел — на 55.8 % больше, чем в 2015 году. В результате розыскных мероприятий разыскано имущество должников на сумму более 35 миллионов рублей.

Передано на реализацию арестованного имущества более чем на 478 миллионов рублей. Имущество реализовано на 69 миллионов рублей.

В прошедшем году судебные приставы обеспечивали охрану 28 зданий судов общей юрисдикции. За 2016 год при осуществлении пропускного режима выявлено 620 единиц оружия и боеприпасов, газового и травматического оружия, электрошоковых устройств, а также 1330 единиц иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.