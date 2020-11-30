30 ноября 2020



Орловские приставы взыскали свыше 57 млн. рублей задолженности по ЖКХ

За 10 месяцев 2020 года судебные приставы Управления ФССП России по Орловской области окончили и прекратили 6 650 исполнительных производств по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги, в том числе, фактическим исполнением требований исполнительных документов окончено 4 232 исполнительных производства.

Общая взысканная сумма, с учетом частичного взыскания, составила 57 млн. 266 тыс. рублей.

Судебные приставы проводят проверки на предмет имущественного положения должников, розыск и арест имущества, вводят запреты на выезд за пределы РФ. До погашения долга также может быть установлен запрет на регистрационные действия, сообщает пресс-служба УФССП.

 

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Опубликовано 30 Ноя 2020 в 15:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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