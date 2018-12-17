Орловские приставы взыскали свыше 64 млн рублей долгов по зарплате
За 11 месяцев 2018 года судебные приставы-исполнители в Орловской
области взыскали в пользу граждан 64 млн. 126 тыс. руб. задолженности по
заработной плате, что больше, чем за аналогичный период 2017 года на 17
млн. 116 тыс. руб. или на 27%.
По данным на 10 декабря 2018 года, исполнительные производства о взыскании задолженности по заработной плате возбуждены в отношении 28 должников — организаций.
Среди них 13 организаций (46%) находятся в стадии банкротства, 7
организаций (25%) фактически отсутствуют по месту регистрации
(проводятся розыскные мероприятия), в отношении 6 организаций (21%)
исполнительные производства возбуждены в конце отчетного периода.
По итогам 11 месяцев 2018 года остаток исполнительных производств по
зарплате уменьшился в 3 раза в сравнении аналогичным периодом 2017 года, информирует пресс-служба УФССП по Орловской области.