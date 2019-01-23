Орловские продукты появятся в кубинских магазинах

Два Орловских предприятия-экспортёра получили право поставок животноводческой продукции на кубинский рынок, — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Как уже сообщалось ранее, в рамках работы по расширению географии экспортных поставок российской животноводческой продукции, Россельхознадзор в 2018 году организовал проведение инспекции ветеринарными специалистами Республики Куба пяти российских предприятий. Так, кубинские специалисты посетили предприятия ЗАО «СК Короча» (Белгородская область), ООО «Тамбовский бекон» (Тамбовская область), АО «Орелпродукт» (Орловская область), ООО «Знаменский СГЦ» (Орловская область), ООО «Балтийский консервный завод» (Калининградская область). По итогам проведенной инспекции все проинспектированные предприятия получили право поставок животноводческой продукции на территорию Кубы.