Орловские профсоюзы выступили против повышения пенсионного возраста

28 мая Федерация профсоюзов Орловской области одна из первых в стране выступила с Заявлением против повышения пенсионного возраста, довела свою позицию до руководства страны и области, направила письма сенаторам и депутатам Государственной Думы Российской Федерации, в Общественную палату Орловской области и Ассоциацию общественных объединений «Общественный союз Орловской области».

21 июня состоится расширенное заседание координационного комитета солидарных действий Федерация профсоюзов Орловской области, на котором будут приняты решения о дальнейших действиях орловских профсоюзов.

Напомним, Правительством РФ внесен в Государственную Думу Российской Федерации проект федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». По своей сути он предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет.

Профсоюзы консолидировано выступают против принятия данного законопроекта.

Федерация Независимых Профсоюзов России направила письма премьер-министру РФ Д. Медведеву и заместителю Председателя Правительства РФ Т.Голиковой, проинформировав их об отрицательной позиции профсоюзов по вопросу повышения пенсионного возраста.

На заседании Российской трехсторонней комисии по регулированию социально-трудовых отношений представители ФНПР при рассмотрении проекта закона в очередной раз изложили свою позицию по этому вопросу и заявили о недопустимости повышения пенсионного возраста.

По информации пресс-центра ФПОО

 

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Опубликовано 21 Июн 2018 в 12:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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