Орловские профсоюзы выступили против повышения родительской доли в оплате детских путевок

На семинаре в федерации профсоюзов специалист управления образования города Орла Наталья Шекшуева озвучила позицию городской власти по поводу повышения размера родительской доли в оплате детских путевок в загородные лагеря отдыха. Администрация города не отказалась от намерения повысить ее с 15 до 30 %. Соответствующее постановление в первом чтении депутаты горсовета приняли еще в декабре прошлого года. Федерация профсоюзов выступила с резким протестом против повышения размера родительской доли и сделала заявление по этому поводу. Однако городские власти оставили заявление профсоюзов без внимания.

«Теперь, накануне обсуждения этого постановления во втором чтении, профсоюзы вновь выражают свой протест против этого антинародного решения. Аргументируют они его интересами людей труда. Ведь такое резкое повышение больнее всего ударит по малоимущим слоям населения, для которых не всегда подъемной оказывается и сумма в 15% от стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-курортные организации Орловской области. Повышение же родительской доли в два раза приведет к тому, что все большее число родителей вынуждены будут отказаться от организации оздоровления и отдыха своих детей в летний период. Это повлечет за собой ряд негативных социальных последствий нахождения детей на улице. Среди них возможны рост детской преступности и травматизма. Цена вопроса — всего чуть более 4 млн. рублей для городского бюджета», — сообщили в пресс-службе федерации профсоюзов.

«Решать вопросы дефицита горбюджета за счет простого человека недопустимо. Ведь реальный рост заработной платы работников в Орловской области в лучшем случае составил 7%, тогда как размер родительской доли предполагается поднять сразу на 100%. Исходя из того, что стоимость путевки в летний оздоровительный лагерь в 2019 году превышает 18,5 тысяч рублей, то родительская доля в размере 30% от этой суммы составляет более 5,5 рублей, что равняется почти половине МРОТ. Несмотря на то, что предусмотрены льготы для ряда групп населения, в своей массе путевки станут практически недоступны для самых малообеспеченных и социально незащищенных групп населения, то есть для тех, кому в принципе необходима поддержка» — говорится в официальном пресс-релизе.

Руководство ФПОО неоднократно поднимало этот вопрос на всех уровнях власти, заседаниях профильных комитетов в Орловском городском и областных Советах народных депутатов, в Общественной палате Орловской области. Однако он по-прежнему стоит на повестке дня и будет рассматриваться депутатами горсовета на ближайшей сессии. Профсоюзные активисты предложили собрать подписи населения города Орла против решения повысить родительскую долю в оплате детских путевок. Эти подписи они намерены представить городским депутатам, которые будут рассматривать этот вопрос 20 марта на комитете. 19 марта вопрос профсоюзной стороной будет поднят на областной трехсторонней комиссии.