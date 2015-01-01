Орловские производители тоже повадились подделывать молоко, творог, масло и сметану

С начала года Россельхознадзором отобрано 442 пробы молочной продукции и направлено для исследования в ветеринарную лабораторию Орловского референтного центра. По результатам исследований было выявлено 109 положительных проб, несоответствующих показателям качества и безопасности. В 53-х пробах установлено несоответствие по жирно-кислотному составу, наличию растительных жиров, стеринов и массовой доли жира.

В числе производителей фальсифицированного сливочного масла оказались: ООО «Молоко плюс», ООО «Молочный дом», ООО «Кварта», ООО «Сельскохозяйственная корпорация КурскЭлитМАСЛОпром», ООО «Курский молочный завод» (Курская область); ООО «Маслово» (Орловская область); ООО ПК «Айсберг-Люкс», ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» (Московская область).

Фальсифицированную сметану, творог, питьевое молоко и кефир производили ООО «Молочный Дом» (Курская область), ООО «Маслово» (Орловская область), ООО «Злынковский молочный комбинат» (Брянская область), ООО «Арктик» (Московская область), ООО «РУСМОЛОКО» (Воронежская область).

Среди предприятий, производивших фальсифицированные сыры, были ООО «Ува-молоко» (Республика Удмуртская), ООО «Брасовские сыры» (Брянская область), АО «Завод сыродельный Ливенский», ООО «Экопродукт» (город Санкт-Петербург), ООО «Производственная Компания «Милк групп» (Петрозаводск).

Кроме того, предприятия ООО ПК «Айсберг плюс» Московской области и ООО «Арктик» Орловской области производили творог с незаконным использованием товарного знака. Материалы были переданы в правоохранительные органы для принятия мер в рамках полномочий. По фактам фальсификации отозвано 26 деклараций о соответствии, проводятся внеплановые проверки с привлечением виновных лиц к административной ответственности.

Начальник отдела инспекции Орловского референтного центра Россельхознадзора Анна Грибкова рассказала, на что обратить внимание при покупке молочной продукции:

— Во-первых, это, конечно же, цена. У качественного продукта она не может быть подозрительно низкой. Это связано с высокой себестоимостью сырья для изготовления большинства видов молочной продукции, например, сыра или сливочного масла. Не стоит забывать изучать информацию в маркировке на этикетке. Потребителю необходимо знать состав, дату изготовления, срок годности и условия хранения продукта, — отмечает эксперт.

Самая большая сложность в распознании фальсифицированной молочной продукции заключается в том, что её визуально очень сложно отличить от натуральных продуктов. Реальный состав можно определить только в лабораторных условиях.

 

Цветоводам выплатят зарплату
Мошенники снова атакуют орловских пенсионеров
Орловские полицейские «постеснялись» рассказать о своих доходах
Опубликовано 15 Июн 2018 в 16:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 53

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"