Орловские производители тоже повадились подделывать молоко, творог, масло и сметану

С начала года Россельхознадзором отобрано 442 пробы молочной продукции и направлено для исследования в ветеринарную лабораторию Орловского референтного центра. По результатам исследований было выявлено 109 положительных проб, несоответствующих показателям качества и безопасности. В 53-х пробах установлено несоответствие по жирно-кислотному составу, наличию растительных жиров, стеринов и массовой доли жира.

В числе производителей фальсифицированного сливочного масла оказались: ООО «Молоко плюс», ООО «Молочный дом», ООО «Кварта», ООО «Сельскохозяйственная корпорация КурскЭлитМАСЛОпром», ООО «Курский молочный завод» (Курская область); ООО «Маслово» (Орловская область); ООО ПК «Айсберг-Люкс», ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» (Московская область).

Фальсифицированную сметану, творог, питьевое молоко и кефир производили ООО «Молочный Дом» (Курская область), ООО «Маслово» (Орловская область), ООО «Злынковский молочный комбинат» (Брянская область), ООО «Арктик» (Московская область), ООО «РУСМОЛОКО» (Воронежская область).

Среди предприятий, производивших фальсифицированные сыры, были ООО «Ува-молоко» (Республика Удмуртская), ООО «Брасовские сыры» (Брянская область), АО «Завод сыродельный Ливенский», ООО «Экопродукт» (город Санкт-Петербург), ООО «Производственная Компания «Милк групп» (Петрозаводск).

Кроме того, предприятия ООО ПК «Айсберг плюс» Московской области и ООО «Арктик» Орловской области производили творог с незаконным использованием товарного знака. Материалы были переданы в правоохранительные органы для принятия мер в рамках полномочий. По фактам фальсификации отозвано 26 деклараций о соответствии, проводятся внеплановые проверки с привлечением виновных лиц к административной ответственности.

Начальник отдела инспекции Орловского референтного центра Россельхознадзора Анна Грибкова рассказала, на что обратить внимание при покупке молочной продукции:

— Во-первых, это, конечно же, цена. У качественного продукта она не может быть подозрительно низкой. Это связано с высокой себестоимостью сырья для изготовления большинства видов молочной продукции, например, сыра или сливочного масла. Не стоит забывать изучать информацию в маркировке на этикетке. Потребителю необходимо знать состав, дату изготовления, срок годности и условия хранения продукта, — отмечает эксперт.

Самая большая сложность в распознании фальсифицированной молочной продукции заключается в том, что её визуально очень сложно отличить от натуральных продуктов. Реальный состав можно определить только в лабораторных условиях.