Орловские прокуроры защитили права ребенка
Удовлетворен иск прокурора Железнодорожного района г. Орла в защиту имущественных прав несовершеннолетней жительницы города Орла.
Прокуратура Железнодорожного района г. Орла провела проверку по обращению жительницы г. Орла о нарушении имущественных прав ее несовершеннолетней дочери.
Установлено, что отец девочки не исполняет обязанности по содержанию своего несовершеннолетнего ребенка.
В целях восстановления прав несовершеннолетней прокурор района обратился в суд о взыскании с должника неустойки по алиментам в общей сумме более 132 тысяч рублей.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Решение суда не вступило в законную силу, информирует прокуратура Орловской области.