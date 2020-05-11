11 мая 2020



Орловские прокуроры защитили права ребенка

Удовлетворен иск прокурора Железнодорожного района г. Орла в защиту имущественных прав несовершеннолетней жительницы города Орла.

Прокуратура Железнодорожного района г. Орла провела проверку по обращению жительницы г. Орла о нарушении имущественных прав ее несовершеннолетней дочери.

Установлено, что отец девочки не исполняет обязанности по содержанию своего несовершеннолетнего ребенка.

В целях восстановления прав несовершеннолетней прокурор района обратился в суд о взыскании с должника  неустойки по алиментам в общей сумме более 132 тысяч рублей.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу, информирует прокуратура Орловской области.

 

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Опубликовано 11 мая 2020 в 14:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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