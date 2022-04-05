Орловские промпредприятия смогут получить 100-процентную господдержку

Подписано постановление, увеличивающее долю государственного финансирования в грантах на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности. Если раньше для получения гранта от АНО «Агентство по технологическому развитию» разработчик должен был привлечь не менее 20% собственных средств под реализацию конкретного проекта, то теперь это условие снимается. Государство в лице агентства готово выделить до 100% финансирования на создание российских аналогов комплектующих.

Такой порядок будет действовать только в 2022 году. Это решение – часть комплексного плана по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций, разработанного федеральным правительством. Оно позволит увеличить эффективность программы импортозамещения комплектующих.