5 апреля 2022



Орловские промпредприятия смогут получить 100-процентную господдержку

Подписано постановление, увеличивающее долю государственного финансирования в грантах на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности. Если раньше для получения гранта от АНО «Агентство по технологическому развитию» разработчик должен был привлечь не менее 20% собственных средств под реализацию конкретного проекта, то теперь это условие снимается. Государство в лице агентства готово выделить до 100% финансирования на создание российских аналогов комплектующих.

Такой порядок будет действовать только в 2022 году. Это решение – часть комплексного плана по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций, разработанного федеральным правительством. Оно позволит увеличить эффективность программы импортозамещения комплектующих.

 

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Опубликовано 05 Апр 2022 в 15:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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