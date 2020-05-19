19 мая 2020



Орловские работодатели завели 70 000 электронных трудовых книжек

Орловские организации направили в ПФР почти 70 000 сведений о трудовой деятельности. С начала текущего года эти данные формируются в электронном виде. Сведения для электронных трудовых книжек поступили от более чем 5 700 работодателей, — рассказали в пресс-службе ПФР.

Организации представляли информацию только в том случае, если за отчетный период происходили прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение, а также если работник подавал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки. Сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми организациями и предпринимателями, имеющими наемных работников. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности.

В пресс-службе фонда напомнили, что до 30 июня 2020 года включительно все работодатели обязаны письменно проинформировать работников о праве выбора способа ведения трудовой книжки и принять до конца года соответствующее заявление о ее сохранении либо переходе на электронную версию. Подробнее об электронных трудовых книжках можно узнать на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru.

 

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Опубликовано 19 мая 2020 в 14:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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