Орловские разработки ГЛОНАСС внедрены на дорогах Калининградской области

Орловский участник кластера ГЛОНАСС разработал информационную систему «Регион – фото-видеофиксация». Суть проекта — автоматизация фиксации нарушений на дорогах и облегчение производства по таким делам. В частности, была автоматизирована система весогабаритного контроля.

Как пояснили в пресс-службе облправительства, орловская разработка автоматически обрабатывает материалы о нарушениях ПДД и перевозки грузов. Взвешивание машины происходит даже при скорости 140 км в час. На основании полученных данных система анализирует информацию и направляет её в ГИБДД. Орловская разработка с марта этого года успешно интегрирована в комплексы весогабаритного контроля Калининградской области и на практике доказала свою эффективность. За первые десять дней работы системы в регионе штрафы за нарушение правил грузоперевозок составили порядка десяти миллионов рублей.

Помимо уже имеющихся функций, разработчики планируют внедрить в систему дополнительный сервис «Сигнал тревоги». При обнаружении критически перегруженного и опасного для других участников движения автомобиля система экстренно передаст эту информацию ближайшему посту ДПС для принятия быстрого реагирования.