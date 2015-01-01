Орловские разработки ГЛОНАСС внедрены на дорогах Калининградской области

Орловский участник кластера ГЛОНАСС разработал информационную систему «Регион – фото-видеофиксация». Суть проекта — автоматизация фиксации нарушений на дорогах и облегчение производства по таким делам. В частности, была автоматизирована система весогабаритного контроля.

Как пояснили в пресс-службе облправительства, орловская разработка автоматически обрабатывает материалы о нарушениях ПДД и перевозки грузов. Взвешивание машины происходит даже при скорости 140 км в час. На основании полученных данных система анализирует информацию и направляет её в ГИБДД. Орловская разработка с марта этого года успешно интегрирована в комплексы весогабаритного контроля Калининградской области и на практике доказала свою эффективность. За первые десять дней работы системы в регионе штрафы за нарушение правил грузоперевозок составили порядка десяти миллионов рублей.

Помимо уже имеющихся функций, разработчики планируют внедрить в систему дополнительный сервис «Сигнал тревоги». При обнаружении критически перегруженного и опасного для других участников движения автомобиля система экстренно передаст эту информацию ближайшему посту ДПС для принятия быстрого реагирования.

 

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Опубликовано 21 Апр 2017 в 11:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 12

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