Орловские речные трамвайчики предложат отдать в концессию

Предложения по запуску речных трамваев готовит финансовый блоком горадминистрации. Пока же начальник финансово-экономического управления Артем Митасов озвучил один из вариантов решения вопроса простаивающих в затоне пассажирских судов.

— Предлагается передать речные трамваи в концессию. Сейчас мы готовим технико-экономические показатели, чтобы с этим предложением выйти на Орловский городской Совет народных депутатов. Это планируется сделать в январе, — сообщил на рабочем совещании Артем Митасов.

Сити-менеджер Александр Муромский попросил ускорить подготовку документации, чтобы трамваи уже в мае смогли радовать горожан. Между тем, хотя на календаре еще много месяцев — решение с трамвайчиками может и не уложиться в обозначенные сроки. Дело в том, что мало сдать суда в концессию. Напомним, еще весной 2016 года Андрей Усиков предложил «ТТП» продать «речные трамвайчики», которые орловцы, так же, как и брусчатку, считают одной из визитных карточек города. Со своей стороны предприятие обратилось в администрацию с просьбой принять пароходы в городскую казну, так как у «ТТП» нет финансовых возможностей их содержать. Всего в «ТТП» четыре теплохода, самый старый 1949 года, два 1957 года и один, «Заря», 1975 года постройки . Три теплохода не прошли освидетельствование на возможность эксплуатации и являются морально и физически изношенными. Решить вопрос могло бы судоподъемное устройство, ценой примерно в 17 миллионов. Но оно необходимо лишь для того, чтобы представители московского речного регистра смогли увидеть днище и продлить разрешение на эксплуатацию. Поэтому город счет нецелесообразным покупать СЛИП. Даже если удастся сдать трамвайчики в концессию — все равно вопрос о покупке СЛИПа никуда не уйдет.

 

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Опубликовано 28 Ноя 2017 в 15:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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