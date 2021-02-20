Орловские росгвардейцы и члены их семей прививаются от коронавируса

Сотрудники и военнослужащие подразделений СОБР, ОМОН, вневедомственной охраны и ЦЛРР регионального Управления Росгвардии принимают участие в добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции. Личный состав правоохранительного ведомства и члены семей росгвардейцев делает прививки первым и вторым компонентом вакцины «Спутник V».

Во избежание возможных нежелательных последствий вакцинации росгвардейцы проходят необходимый медицинский осмотр, а также получают рекомендации врачей, которые необходимо соблюдать после прививки, информирует пресс-служба Росгвардии.