13 февраля 2020



Орловские росгвардейцы спасли жизнь 27 –летнему парню, который собирался спрыгнуть с моста

Вчера днем сотрудники вневедомственной охраны заметили молодого человека, сидящего на перилах подвесного моста в Орле. По его поведению было понятно, что он собирается прыгнуть в реку.

Росгвардейцы начали разговаривать с парнем, уговаривая его отказаться от необдуманного поступка. Они помогли молодому человеку спуститься с перил и продолжили с ним беседу уже на берегу.

Как выяснилось, 27-летний мужчина — гражданин соседней республики и временно находится на территории Орловской области. Сложные семейные обстоятельства привели к ухудшению его морально-психологического состояния.

Сотрудники внедомственной охраны доставили мужчину в отделение полиции, информирует пресс-служба Росгвардии.

 

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Опубликовано 13 Фев 2020 в 15:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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