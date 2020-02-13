Орловские росгвардейцы спасли жизнь 27 –летнему парню, который собирался спрыгнуть с моста

Вчера днем сотрудники вневедомственной охраны заметили молодого человека, сидящего на перилах подвесного моста в Орле. По его поведению было понятно, что он собирается прыгнуть в реку.

Росгвардейцы начали разговаривать с парнем, уговаривая его отказаться от необдуманного поступка. Они помогли молодому человеку спуститься с перил и продолжили с ним беседу уже на берегу.

Как выяснилось, 27-летний мужчина — гражданин соседней республики и временно находится на территории Орловской области. Сложные семейные обстоятельства привели к ухудшению его морально-психологического состояния.

Сотрудники внедомственной охраны доставили мужчину в отделение полиции, информирует пресс-служба Росгвардии.