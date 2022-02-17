Орловские росгвардейцы уличили работника торгового центра в хищении товаров

Сотрудники вневедомственной охраны в ходе патрулирования одного из маршрутов в Северном районе Орла получили сообщение о краже на охраняемом объекте.

Правоохранители прибыли в торговый центр и выяснили, что работник торгового центра попытался вынести товары для кухни через служебный вход. Кнопку тревожной сигнализации нажали другие сотрудника магазина.

Наряд вневедомственной охраны задержал правонарушителя, им оказался 58-летний уроженец г. Орла.

Всего в период с 7 по 15 февраля экипажи вневедомственной охраны свыше 50 раз выезжали по тревожным сигналам на различные объекты. В течение недели росгвардейцы задержали четырех злоумышленников. Наибольшее количество нарушений административного законодательства было допущено в Заводском районе, информирует пресс-служба регионального управления Росгвардии.