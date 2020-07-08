Орловские руководители поборются за звание лучшего

Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском открытом конкурсе «Лучшие руководители РФ». По его итогам в этом году планируется поощрить 2 500 финалистов. Им предоставят возможность рассказать о своих профессиональных достижениях в СМИ, получить гранты, которые помогут повысить квалификацию на образовательных площадках для управленцев, или же войти в группу специалистов по разработке стратегии развития России.

Более 10 тысяч полуфиналистов получат специальные программы поддержки. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, участниками могут стать все желающие с опытом руководящей работы не менее двух лет. Возрастная планка – до 60 лет. Заявки принимаются до 30 сентября текущего года.

Четвертьфиналы запланированы на период с 23 по 30 октября, а полуфиналы экспертно-аналитического этапа — на ноябрь-декабрь. Всероссийский публичный финал электронных деловых визиток с общедоступным голосованием пройдет в январе 2021 года.

Оператором конкурса является Всероссийский общественный наблюдательный совет в сфере мероприятий, конкурсов, выставок, олимпиад, смотров образования, науки и просвещения при межрегиональном центре качества и инноваций управления кадровой политики и развития профессиональных компетенций. Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку можно через сайт.