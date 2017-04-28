Орловские рыболовы провели благотворительный турнир

В субботу, 9 августа, на набережной Дубровинского состоялся благотворительный турнир по любительской рыбалке «Два крючка».

Все средства, собранные на соревнованиях, будут направлены в помощь Болховскому дому-интернату. В общей сложности 9 сентября было собрано около 30 тысяч рублей. Акция не заканчивается — сбор средств будет продолжаться еще в течение двух недель, сообщает мэрия Орла.

В турнире приняли участие более сотни участников. Абсолютным победителем по количеству пойманной рыбы стал сотрудник локомотивного депо «Орел» Павел Азаров. Он же поймал самую большую рыбу — леща весом 1200 гр.