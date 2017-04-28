Орловские рыболовы провели благотворительный турнир

В субботу, 9 августа, на набережной Дубровинского состоялся благотворительный турнир по любительской рыбалке «Два крючка».

Все средства, собранные на соревнованиях, будут направлены в помощь Болховскому дому-интернату. В общей сложности 9 сентября было собрано около 30 тысяч рублей. Акция не заканчивается — сбор средств будет продолжаться еще в течение двух недель, сообщает мэрия Орла.

В турнире приняли участие более сотни участников. Абсолютным победителем по количеству пойманной рыбы стал сотрудник локомотивного депо «Орел» Павел Азаров. Он же поймал самую большую рыбу — леща весом 1200 гр.

 

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Опубликовано 11 Сен 2017 в 17:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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