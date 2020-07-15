Орловские садоводческие товарищества задолжали за электричество почти 4 млн рублей

По данным на 1 июля 2020 года, дебиторская задолженность садоводческих товариществ региона за электроэнергию перед Орловским энергосбытом составляет 3,9 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, задолженность выросла на 30%, информирует пресс-служба Орловского энергосбыта.

СНТ активно потребляют электроэнергию с начала дачного сезона, однако уровень оплаты за потребленный ресурс демонстрируют низкий – всего 76,3%. Наиболее крупная дебиторская задолженность за электроэнергию на отчетную дату сложилась у садоводческих товариществ «Металлург» (252,5 тыс. рублей), «Песчаный берег» (233,7 тыс. рублей), «Коммунальник-3» (206 тыс. рублей), «Саханка» (155,2 тыс. рублей), «Дружба» (154,9 тыс. рублей). Все они расположены в Орле и Орловском районе.

Орловский энергосбыт ведёт претензионно-исковую работу в отношении злостных неплательщиков и призывает членов СНТ вовремя оплачивать электроэнергию, а председателей — со всей ответственностью подойти к вопросу погашения сложившейся задолженности.

К числу потребителей, которые добросовестно оплачивают электроэнергию, относятся СНТ «Пивзавод», «Приборист-2», «Горка», «Голубки», «Сельхозтехника», «Тайное».