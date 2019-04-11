11 апреля 2019



Орловские садоводческие товарищества задолжали за свет около 3 млн рублей

По информации ООО «Орловский энергосбыт», по данным на 1 марта 2019 года, дебиторская задолженность садоводческих некоммерческих товариществ региона составляет 2,8 млн рублей. У отдельных СНТ задолженность образовалась ещё в прошлом дачном сезоне.

Наиболее крупная задолженность за электроэнергию на отчётную дату сложилась у СНТ «Огонёк» (505 тыс. рублей), СНТ «Отдых» (390 тыс. рублей), СНТ «Вычислитель» (185 тыс. рублей), ДНТ «Саханка» (148 тыс. рублей), СНТ «Юбилейный» (94 тыс. рублей). Все эти садоводческие товарищества расположены в Орле и Орловском районе.

В отношении злостных неплательщиков гарантирующий поставщик ведёт претензионно-исковую работу, но в сложившихся обстоятельствах Орловский энергосбыт считает важным вынести ситуацию на контроль граждан. Садоводческие товарищества организованы таким образом, что люди сдают деньги за электроэнергию председателям, а уже они рассчитываются с гарантирующим поставщиком. В связи с этим Орловский энергосбыт призывает членов товариществ вовремя оплачивать электроэнергию и контролировать деятельность руководства СНТ, а председателей — со всей ответственностью подойти к вопросу погашения существующей задолженности. В случае злостного уклонения от оплаты счетов руководителям может грозить субсидиарная ответственность по долгам товариществ.а

Орловский энергсобыт также отмечает добросовестные садоводческие товарищества, которые своевременно оплачивают счета за электроэнергию. К ним относятся СНТ «Пламя», СНТ «Строитель» и СНТ «Успех».

 

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Опубликовано 11 Апр 2019 в 13:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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