26 января 2021



Орловские семьи все чаще получают маткапитал частями

Орловские семьи стали активнее оформлять ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала (МСК). Так, по состоянию на 1 января 2021 года ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала получают уже более 1500 семей.

Размер данной ежемесячной выплаты для обратившихся за ней в 2020 году составлял 10316 рублей (величина прожиточного минимума для детей, установленная в Орловской области за II квартал 2019 года). Для обратившихся за выплатой впервые в 2021 году или в случае продления прошлых заявлений (по достижению ребенком 1 года или 2 лет) размер ежемесячной выплаты составит 10851 рубль (величина прожиточного минимума для детей, установленная в Орловской области за II квартал 2020 года).

Если ежемесячная выплата ранее не оформлялась, то обратиться за ее установлением можно, подав электронное заявление на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) или в Личном кабинете на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/#services-f), а также по предварительной записи в клиентские службы территориальных органов ПФР и МФЦ.

Напомним, что с 1 января 2021 года размер материнского капитала или оставшаяся его часть были проиндексированы на 3,7%.

 

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Опубликовано 26 Янв 2021 в 12:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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