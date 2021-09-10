Орловских школьников пригласили на олимпиаду по финансовой грамотности

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг проводится ежегодно с 1 сентября по 31 марта. Победителей ждут призы и памятные подарки, а также льготы при поступлении в лучшие экономические вузы страны. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Тема олимпиады по финансовой грамотности 2021 – «Отменить нельзя регулировать». Задания разрабатываются экспертами экономического факультета МГУ, НИФИ Минфина и финансовым омбудсменом Ассоциации российских банков. За последний год на рынке финансовых услуг и в сфере личных финансов произошли значительные изменения. Участникам предстоит проанализировать, чем эти инициативы обернутся для потребителей финансовых услуг и насколько достижимы цели, преследуемые регулятором.