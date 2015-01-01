Орловские школьники справились с экзаменами в «Школе безопасности»

В городском этапе спортивных соревнований приняли участие около 200 школьников. Основная цель соревнований — закрепить практические навыки и умения действовать в экстремальных ситуациях.

Участники оспаривали первенство в трех видах состязаний: на полосе препятствий, в комбинированном силовом упражнении (подтягивание и пресс) и кроссе на дистанцию в 1 километр.

В итоге среди 23 школ-участниц победительницей стала гимназия №34, команда которой завоевала первые места во всех дисциплинах.

Второе место заняли учащиеся школы №25, а «бронзу» завоевали воспитанники школы №33. Эти три команды примут участие в областном этапе «Школы безопасности», сообщает администрация Орла.