Орловские школьники справились с экзаменами в «Школе безопасности»

В городском этапе спортивных соревнований приняли участие около 200 школьников.   Основная цель соревнований — закрепить практические навыки и умения действовать в экстремальных ситуациях.

Участники оспаривали первенство в трех видах состязаний: на полосе препятствий, в комбинированном силовом упражнении (подтягивание и пресс) и кроссе на дистанцию в 1 километр.

В итоге среди 23 школ-участниц победительницей стала гимназия №34, команда которой завоевала первые места во всех дисциплинах.

Второе место заняли учащиеся школы №25, а «бронзу» завоевали воспитанники школы №33. Эти три команды примут участие в областном этапе «Школы безопасности», сообщает администрация Орла.

 

Орловчанка за покушение на убийство отправится в колонию почти на семь лет
Орловское реготделение Фонда соцстрахования информирует об увеличении пособия по материнству
Август в полтора раза перевыполнили норму по осадкам
Опубликовано 04 Июн 2018 в 14:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"